"Байкал-Энергия" обыграла "Мурман" в матче чемпионата России по бенди со счетом 5:3 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская хоккейная команда "Байкал-Энергия" обыграла мурманский "Мурман" на домашнем матче Чемпионата России по бенди со счетом 5:3. Следующая игра также пройдет в Иркутске 30 ноября с архангельским "Водником", который сегодня занимает одно из лидирующих мест в турнире. Об этом сообщают на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

В первом тайме два гола в ворота противника забил хоккеист иркутского клуба Дмитрий Сидоров на 10-ой и 44-ой минутах, еще один принадлежал Вячеславу Вдовенко, который на 28-ой минуте помог команде добиться счета 3:2. Во втором тайме игроки "Байкал-Энергии" Николай Иващенко и Кристоффер Фагерстрём забили еще два гола и вырвали победу у "Мурмана".

Таким образом, "Байкал-Энергия" заняла пятое место в турнирной таблице.

Напомним, иркутским болельщикам разрешили поддержать хоккейную команду на Чемпионате России по бенди с условием заполняемости Ледового дворца "Байкал" на 25%. Также посетители обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса, подтвержденный QR-кодом или справку о перенесенной инфекции сроком не больше полугода.

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