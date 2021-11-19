Болельщиков впустят на домашние матчи «Байкал-Энергии» чемпионата России по хоккею с мячом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области смогут поддержать «Байкал-Энергию» на домашних матчах чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд. Главное условие - заполняемость Ледового дворца «Байкал» на 25%. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Соответствующие изменения в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Каждый болельщик во время матча должен быть старше 18 лет и иметь при себе копию паспорта и сертификат, подтверждаемый QR-кодом, о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Напомним, 20 ноября «Байкал-Энергия» встретится на льду с мурманским «Мурманом», 23 ноября состоится игра с архангельским «Водником», 27 ноября — с новосибирским «Сибсельмашем», 30 ноября – с кемеровским «Кузбассом».

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