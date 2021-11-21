Синоптики рассказали о погоде на 21 ноября, ждать ли снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После снежной и ветренной субботы жителям Иркутска хочется более комфортной погоды в воскресенье, 21 ноября. Сразу скажем, что синоптки на этот выходной день осадков нам не обещают. Днем в Иркутске ожидается подует юго-восточный ветер 5-10 м/с. И если ночью столбик термометра опустился до -23 градусов, днем ожидается -9,-11.

Что касается погоды по Иркутской области, то 21 ноября ожидается переменная облачность. Правда местами пройдет небольшой снег. Днем подует юго-западный, юго-восточный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -9,-14 градусов, в пониженных формах рельефа -19,-24.

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