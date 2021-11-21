Житель Тулуна спустя 14 лет услышит приговор суда за смертельное избиение знакомого

Житель Тулуна спустя 14 лет услышит приговор суда за убийство знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тулуне спустя 14 лет услышит приговор суда 31-летний мужчина, который до смерти избил знакомого в далеком 2007 году. Все произошло 7 августа 2007-го. Выйдя пьяным из кафе "Импульс", он избил своего 26-летнего знакомого. Он бил мужчину руками и ногами по телу и голове. От полученных травм тот скончался на месте.

После этого, он скрылся. По горячим следам на след преступника выйти не удалось. Вскоре уголовное дело и вовсе было приостановлено. Но в 2021 году, следователи, изучая материалы дел по преступлениям прошлых лет, выяснили новые обстоятельства трагедии, нашли свидетелей, вновь допросили участников конфликта и очевидцев избиения. Так удалось вычислить убийцу. Его задержали в сентябре этого года.

- Он обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Мужчина уже признал свою вину и раскаялся.

Расследование дела завершено и направлено в суд.

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