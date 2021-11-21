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Здоровье21 ноября 2021 4:07

Еще 597 человек заразились коронавирусом Иркутской области

В Приангарье уже 133 923 заболевших
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Еще 597 человек заразились коронавирусом Иркутской области

Еще 597 человек заразились коронавирусом Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 597 человек. С весны 2020 года в Приангарье уже 133 923 заболевших. Госпитализировано на данный момент 5 478 пациентов. Прирост за сутки составил 45 зараженных. Такие данные 21 ноября привел оперативный штаб.

Растет и число умерших. За сутки от COVID-19 скончались 30 человек. Всего в нашем регионе 6 101 умерших от ковида. Еще 525 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки один человек.

Есть и хорошие новости. За сутки опасную болезнь победили еще 277 сибиряков. Всего в Приангарье 110 726 выздоровевших.

Медики по-прежнему советуют жителям региона носить защитные маски в общественных местах.

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