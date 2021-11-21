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Общество21 ноября 2021 4:56

Движение на трассе Байкал пришлось перекрывать из-за столкновения грузовика и Тойоты

Проезд уже открыт
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Движение на трассе Байкал пришлось перекрывать из-за столкновения грузовика и Тойоты

Движение на трассе Байкал пришлось перекрывать из-за столкновения грузовика и Тойоты

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Проезд по федеральной трассе Р-258 «Байкал» пришлось перекрывать в Слюдянском районе днем, 21 ноября. Дело в том, что около 12 часов на 93 километре трассы, вблизи поселка Ангасолка произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовик МАН и Тойота Рактис. За рулем легковушки находилась 43-летняя женщина.

- Пострадавших в аварии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Большегруз развернуло на 2 полосы дороги. Движение на этом участке пришлось ограничивать в обоих направлениях.

На месте дежурили экипажи ГИБДД. Сейчас движение уже открыто в обе стороны. Дорожные инспекторы еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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