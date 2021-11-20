"Тойота Марк 2" улетела в кювет и врезалась в дерево на трассе под Братском, есть погибшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшное ДТП произошло на трассе А-331 «Вилюй» в 10 километрах от поселка Покосное Братского района. 24-летний водитель "Тойоты Марк 2" слетел с дороги в кювет и врезался дерево. 21-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте. По дороге в больнице в машине скорой умерла еще одна пассажирка 43-х лет. Также в салоне в момент ДТП находился 7-летний ребенок. Он с травами находится в больницу. Известно, что водитель за помощью медиков не обратился. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время на месте происшествия сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин ДТП, - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Иркутской области, в связи с ухудшением погоды, призывает водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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