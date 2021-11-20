Женщина погибла за рулем «Toyota Corolla», врезавшись в припаркованный грузовик под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло 20 ноября около 4 часов ночи на трассе Р-255 «Сибирь». Женщина за рулем «Toyota Corolla» ехала в объезд города Иркутска, когда врезалась в припаркованный в кармане встречного направления грузовик «SHACMAN X300». Пострадавшую госпитализировали в больницу, но из-за тяжелых травм, она скончалась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено,что в текущем году автолюбительница была лишена права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, - отметили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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