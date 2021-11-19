Два человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 19 ноября в Братске. На пересечении улиц Пихтовая и Баркова в Центральном жилом районе города, 65-летний водитель Жигулей, поворачивая налево, врезался в маршрутный автобус. Не обошлось без пострадавших.

- Водителя ВАЗа и его пассажирку с различными травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Никто из пассажиров автобуса за помощью к врачам не обратился.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все причины аварии. Инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов Приангарья соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк бросился на защиту жены от четверых отморозков и его забили до смерти (Подробности)

Сибиряк, который из-за громкой музыки застрелил женщину и ранил ее спутника, осужден на 18 лет (Подробности)