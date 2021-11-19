13 лет колонии строго режима назначили лидеру банды, державшей в страхе пол-Иркутска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске вынесли приговор семи членам преступной банды, которая держала в страхе горожан. Каждому из участников назначили от 4,4 до 11 лет колонии строгого режима. Однако лидера группировки приговорили к самому суровому сроку -13 лет. Всех подозреваемых признали виновными больше, чем в 10 эпизодах преступлений, среди которых «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Вымогательство», «Похищение человека», «Незаконное хранение и ношение оружия», а также «Создание банды и участие в ней». В группировку входило 10 мужчин, еще 4 человек привлекали временно. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР России по Иркутской области, региональной прокуратуры и регионального Главка МВД.

- Так, в декабре 2016 года 12 человек совершили нападение на знакомого в Свердловском районе города Иркутска, - отметили в ведомствах. - Преступники сделали несколько выстрелов из травматического пистолета, нанесли ножевые ранения, после чего жестоко избили.

. Еще одним преступлением на счету членов группировки стало дерзкое похищение мужчин, которых 23 апреля 2017 года злоумышленники силой вытащили из такси, которому машинами перекрыли дорогу. Своих жертв они вывезли в место вблизи поселка Мамоны, угрожая оружием. Так от своих знакомых они хотели выведать необходимую им информацию.

После того, как полицейские установили личности всех членов банды, в мае 2017 года преступников задержали совместно с бойцами СОБР.

- На допросах следователям СК задержанные утверждали, что таким образом они пресекали деятельность лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ в Иркутске, - отмечают в СУ СКР по Иркутской области.

Конечно, во время расследования уголовного дела доводы о борьбе с наркоторговлей не подтвердились. Следователи опросили больше 250 человек и провели 60 различных судебных экспертиз. Наоборот – были найдены доказательства причастности обвиняемых к жестоким преступлениям. Одним из них стало вымогательство денег.

- Следствием установлено, что у одного из потерпевших лидер требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную оплату в размере 50 000 рублей за «крышевание», - рассказали в региональном СУ СКР.

Двое предполагаемых членов банды скрылись и объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело против еще одного участника группировки передано в суд для рассмотрения.

Напомним, 16 ноября в суд было передано уголовное дело в отношении главного сутенера Иркутска 34-летнего Алексея Власова (имя и фамилия изменены, прим. ред.). В 2015 году мужчина и его спутница открыли первый бордель, куда помощниками были привлечены в прошлом осужденные люди. Некоторых девушек сутенер заставлял работать в сфере интим-услуг насильно, в том числе были и несовершеннолетние. В январе этого года организатора нескольких досуговых фирм Иркутска задержали в Батуми, куда он сбежал, чтобы скрыться от полиции.

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