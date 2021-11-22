Отключение отопления в Иркутске 22 ноября проведут в части зданий в двух округах Фото: Александр ГЛУЗ

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября планово проведут сегодня в некоторых домах Свердловского и Октябрьского районов. Батареи станут холодными на срок от шести до 10 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 22 ноября необходимо для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты.

Так, у них в планах 22 числа провести ремонт на улицах Волжская и 3-я Летчиков в Октябрьском районе и на улице Звездинская, 22 - в Свердловском. Отключение отопления в Иркутске 22 ноября пройдет в домах по улицам Волжская, 3-я Летчиков, Багратиона, Грибоедова, Звездинская, 4-я Железнодорожная (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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