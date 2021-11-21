Топ вакансий в Иркутске в ноябре с зарплатой от 90 до 150 тысяч рублей составил сервис SuperJob Фото: Александр ГЛУЗ

Ну кто из нас, подыскивая себе новое место работы, не мечтает о зарплате от 100 тысяч рублей в месяц. Таких должностей не так много, но найти их в нашем городе вполне реально. Специально для этого, сервис SuperJob провел очередное исследование, изучив ноябрьские вакансии в городах с численностью населения от 500 тыс до 1 млн человек. Итак, работая кем, можно рассчитывать на доход от 90 до 150 тысяч рублей.

В Иркутске в ноябре 2021 года самое «жирное» предложение ждет финансового директора. Ему обещают платить от 150 тысяч рублей. Для устройства нужно иметь высшее экономическое образование, а также опыт работы на должности руководителя планово-экономического отдела. Работодатель обещает трудоустройство в реальном секторе экономики с интересным востребованным продуктом и крупными компаниями Сибири и Дальнего Востока.

Также в столице Приангарья одними из самых высокооплачиваемых вакансий стали позиции главного инженера. Его зарплата от 100 тыс. рублей. За эти деньги нужно организовывать производство работ по капитальному строительству объектов муниципальной собственности. Здесь также нужен опыт работы от трех лет. Работодатель готов предложить также полный соц. пакет.

В тройке высокооплачиваемых вакансий сейчас должность руководителя департамента бухгалтерского и налогового учета. Здесь также оклад от 100 тысяч работ. Требования к кандидату серьезные. Нужно высшее образование по специальности "бухгалтер", опыт работы главным бухгалтером на производственных предприятиях от 5 лет и опыт работы главным бухгалтером от 8 лет.

Ну и еще о двух вакансиях с чуть меньшим доходом. В рейтинг также попали должности клиентского менеджера зарплатных проектов и заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам. Здесь обещают оклад от 90 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Топ вакансий в Иркутске с зарплатой от 90 до 150 тысяч рублей

1. Финансовый директор - от 150 тысяч рублей

2. Главный инженер - от 100 тысяч рублей

3. Руководитель департамента бухгалтерского и налогового учета - от 100 тысяч рублей

4. Клиентский менеджер зарплатных проектов - от 90 тысяч рублей

5. Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам. - от 90 тысяч рублей

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