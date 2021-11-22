Восемь человек погибли, 42 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье за неделю с 15 по 21 ноября произошло 39 ДТП с пострадавшими. В этих автоавриях погибло восемь человек, еще 42 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

В двух случаях из 39 водители были пьяны. Полицейские отмечают, что чаще всего ДТП происходили в это время из-за неправильного расположения автомобилей на дороге, из-за неправильно выбранной скорости и несоблюдения очередности проезда.

Стоит отметить, что на территории Иркутска и Иркутского района за семь дней произошло 18 ДТП. Погиб один человек, пострадали 19 сибиряков, в их числе трое детей. За эту неделю водители областного центра, по данным ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», сбили пешеходов семь раз.

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