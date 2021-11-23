Массовые проверки автобусов и грузовиков пройдут в Иркутской области с 23 по 25 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовые проверки автобусов и грузовиков пройдут на дорогах Иркутской области с 23 по 25 ноября. Во время рейда особое внимание будет уделено нарушениям скоростного режима и выезду на полосу встречного движения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автоинспекторы информируют, что основными причинами ДТП с участием автобусов и грузовиков являются именно выезд на «встречку» и превышение установленной скорости, - отметили в ведомстве.

С начала года в Иркутской области произошло 105 аварий с автобусами, в которых погибли 13 человек и 153 пострадали. Водители грузовых автомобилей стали участниками 252 ДТП. В них получили травмы 297 человек, 83 погибли.

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