В Иркутске ожидается около 0 градусов 25 ноября днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 ноября поразит сибиряков: за пять дней до календарной зимы, когда обычно в это время в областном центре уже держатся уверенные минусовые температуры, сегодня за окном ожидается едва ли не плюс. Днем температура воздуха составит около нуля градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В городе 25 числа переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. – Температура днем около 0, ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 727 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 25 ноября ожидается еще теплее, Гидрометцентр обещает днем до +1, местами до -4. Но если небо закроют облака, конечно, будет холоднее – до -9…-14.

Холоднее всего сегодня в северо-восточных районах, там синоптики прогнозируют -21…-26. В остальном, жителей районов ждет переменная облачность и небольшой снег. Умеренными осадки будут в Тайшетском Киренском, Усть-Кутском районах. Ветер дует 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

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