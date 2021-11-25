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Здоровье25 ноября 2021 5:09

Еще 605 человек заразились коронавирусом в Иркутской области

С начала пандемии в Приангарье 136 330 заболевших
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Еще 605 человек заразились коронавирусом в Иркутской области

Еще 605 человек заразились коронавирусом в Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться рост числа заболевших коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразились еще 605 человек. С весны 2020 года, когда в Приангарье началась пандемия, у нас уже 136 330 заболевших. Госпитализировано на данный момент 5 270 пациентов. Прирост за сутки составил 10 зараженных. Такие данные 25 ноября привел оперативный штаб.

Увы, продолжается рост умерших. За сутки от COVID-19 скончались 27 человек. Всего в нашем регионе 6 217 умерших от ковида. Еще 532 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки два человека.

Что касается приятных новостей, то за сутки опасную болезнь победили еще 408 жителей Приангарья. Всего у нас 111 958 выздоровевших.

Медики по-прежнему советуют жителям региона носить защитные маски в общественных местах.

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