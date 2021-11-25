Иркутянка украла из магазинов 95 пачек масла, чтобы печь пирожные Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заявления о массовых кражах сливочного масла начали поступать в мае этого года в полицию от владельцев продуктовых магазинов Шелехова. Полицейским удалось вычислить автомобиль, на котором уезжала подозреваемая в кражах иркутянка. Ее вычислили быстро. Оказалось, 42-летняя дама ранее уже была судима. На этот раз она вынесла из магазинов 95 пачек масла на 15 тысяч рублей. В свое оправдание, она заявила, что украденная продукция ей понадобилась для выпечки тортов и пирожных. Однако, женщину интересовало не только масло.

- Выяснилось, что она причастна к хищениям косметики и спортивной одежды из магазинов Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На этот раз против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уже завершено, дело направлено в суд.

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