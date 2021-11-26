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Происшествия26 ноября 2021 3:15

Иркутянин приревновал любимую к знакомому и пытался зарезать его

За покушение на убийство его приговорили к 6,5 годам колонии
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Иркутянин приревновал любимую к знакомому и пытался зарезать его

Иркутянин приревновал любимую к знакомому и пытался зарезать его

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ревность довела до тюрьмы 28-летнего жителя Иркутска. В ноябре прошлого года он приревновал свою любимую к ее знакомому. Он пришел к мужчине и ударил его ножом. К счастью, тому вовремя оказали медицинскую помощь и он выжил. Сам нападавший был задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время следствия мужчина не признал вину и подал ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.

- Коллегия присяжных единогласно признала его виновным, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

На днях суд вынес ревнивцу приговор. Ближайшие 6 лет 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

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