Иркутский район частично остался без света из-за аварии на электросетях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ночью 26 ноября жители некоторых домов в Иркутском районе остались без света из-за аварии на электросетях. Речь о территории Марково, Мельничной Пади, Березовом, садовых и дачных кооперативах. Для того, чтобы не перегрузить оборудование, утром энергетики дополнительно отключили свет еще в нескольких СНТ.

- Бригада выявила поврежденное оборудование, направлена на объект для устранения причины отключения, - сообщили в аккаунте Иркутской электросетевой компании в соцсетях. -

Ориентировочное время окончания всех работ и восстановления электроснабжения 14.00 -16.00. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Тем временем, больше, чем в 150 домах Иркутска 26 и 27 ноября планово отключат отопление, чтобы провести ремонт на теплосетях и избежать аварии. Список адресов и сроки, на которые остынут батареи, смотрите здесь.