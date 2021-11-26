Нарушителей антиковидных мер в Иркутской области оштрафовали на 580 тысяч рублей за два месяца Фото: Иван МАКЕЕВ

Магазины, кафе, павильоны, торговые центры в Иркутской области регулярно проверяют на соблюдение антиковидных мер. Нарушителей немало. С октября суды региона приняли решения о штрафах на общую сумму 580 тысяч рублей.

- С начала месяца специалистами проверено более 750 точек, в том числе расположенных в торговых центрах, - сообщили в Службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья. - По результатам рейдов возбуждено девять дел об административном правонарушении.

Напомним, что нарушителям грозят приличные штрафы: от 1 до 30 тысяч рублей для жителей, от 10 до 50 тысяч - для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для предпринимателей, от 100 до 300 тысяч для юрлиц. Если организация второй раз попадется на том, что не соблюдает антиковидные меры, ее могут закрыть на срок до трех месяцев.

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