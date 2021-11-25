622,5 тысячи штрафов получили жители Иркутской области, не сдавшие ПЦР по возвращении из-за рубежа Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Иркутской области, которые в этом году возвращались из-за границы, но вовремя не сдавали ПЦР-тест на коронавирус и не вносили данные на портал госуслуг, оштрафованы в общей сумме на 622,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Всего с начала года досмотрено 639 воздушных судов, прибывших из неблагополучных по опасным инфекционным болезням стран, досмотрено более 81 тысячи человек, - также рассказали специалисты. - Выявлено 27 пассажиров с подозрением на инфекцию.

Напомним, что в аэропортах Иркутска и Братска продолжают бесконтактно измерять температуру как в залах, так и в самолетах.

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