Решение о вводе QR-кодов в самолетах и поездах примут после рассмотрения вопроса в регионах Фото: Анастасия НОВИКОВА

Проект закона о введении в самолетах и поездах дальнего следования системы QR-кодов не включили в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь, так как парламентарии ждут мнений Общественной палаты, региональных законодательных собраний, а также общественных объединений, рассказала NEWS.ru депутат ГД, зампредседателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. Так она объяснила отсутствие документа в декабрьском графике нижней палаты Федерального собрания.

- Оградить сегодня людей, сделавших прививку [от COVID-19], которые боятся за своё здоровье и сохраняют здоровье окружающих, можно только таким способом (QR-кодами. — NEWS.ru) от тех, кто не думает об окружающих. Я думаю, это сыграло определённую роль в обществе. Когда нас что-то не касается, кажется, что это где-то далеко, а коснётся это всех, рано или поздно. Либо мы все переболеем, либо все привьёмся, — подытожила Соломатина.

Напомним, два законопроекта о введении на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, в Госдуму внесло правительство 12 ноября.

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