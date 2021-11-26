14 тысяч иркутян нарушили масочный режим с начала 2021 года. Фото: администрация Иркутска.
С начала года 14 тысяч жителей Иркутска нарушили масочный режим. Как рассказали в администрации города, с ними провели беседы. Кроме того, в областном центре регулярно проверяют, соблюдаются ли антиковидные меры в автобусах, троллейбусах и маршрутках. Один из таких рейдов мэрии и ГИБДД состоялся 25 ноября.
- Составлено два протокола об административных правонарушениях, - сообщили в администрации Иркутска. - Руководителям транспортных предприятий вынесены замечания, направлены уведомления об устранении.
Всего в 2021 году в столице Приангарья проверено больше 16 тысяч автобусов и маршруток, среди них нашли около 400 нарушителей.
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