Пьяная 17-летняя девушка за рулем иномарки устроила ДТП в Нижнеудинске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Ночью 26 ноября в Нижнеудинске Иркутской области произошло ДТП. В ограждение дома врезалась иномарка «Мазда 3», за рулем которой сидела 17-летняя девушка. Выяснилось, что она, к тому же, была еще и пьяной.
- По предварительным данным, водитель машины не справилась с управлением, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В отношении нарушительницы составили три административных протокола.
Получила ли девушка травмы, не уточняется. А за то, что она управляла машиной без прав и под градусом, отвечать, вероятно, придется ее матери и отцу. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей - могут вынести предупреждение или оштрафовать.
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