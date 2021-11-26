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Происшествия26 ноября 2021 5:59

Пьяная 17-летняя девушка за рулем иномарки устроила ДТП в Нижнеудинске

Она врезалась в забор дома
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пьяная 17-летняя девушка за рулем иномарки устроила ДТП в Нижнеудинске

Пьяная 17-летняя девушка за рулем иномарки устроила ДТП в Нижнеудинске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 26 ноября в Нижнеудинске Иркутской области произошло ДТП. В ограждение дома врезалась иномарка «Мазда 3», за рулем которой сидела 17-летняя девушка. Выяснилось, что она, к тому же, была еще и пьяной.

- По предварительным данным, водитель машины не справилась с управлением, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В отношении нарушительницы составили три административных протокола.

Получила ли девушка травмы, не уточняется. А за то, что она управляла машиной без прав и под градусом, отвечать, вероятно, придется ее матери и отцу. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей - могут вынести предупреждение или оштрафовать.

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