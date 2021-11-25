Что делать, если заподозрили у ребенка COVID-19, рассказали иркутские врачи

Пять наивных вопросов о коронавирусе у детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ковид добрался и до детей. Если раньше они болели редко и бессимптомно, и родители могли даже не догадываться о перенесенной болезни, то сейчас стали чаще попадать к врачам. Так, в Иркутской городской детской поликлинике №1 25 ноября зафиксирован антирекорд за всю пандемию - здесь лечат 130 маленьких пациентов, в основном, амбулаторно.

1. Какие симптомы должны насторожить?

- Болеют и младенцы, и те, кто постарше, - рассказала во время прямого эфира в соцсетях заместитель главного врача по клинико-экспертной работе медучреждения Татьяна Ильюшина. - Примерно в 80% случаев развиваются симптомы, похожие на обычную респираторно-вирусную инфекцию: повышение температуры, боли в горле, ломота в мышцах, иногда изменение или потеря вкуса и обоняния, боли в животе, расстройство пищеварения. Увы, бывают и тяжелые случаи с длительной лихорадкой,но только 5% заболевших малышей нуждаются в госпитализации.

Конкретно в эту поликлинику за все время поступали только восемь детей с пневмонией, все успешно вылечились.

2. Что делать, если заподозрили у ребенка COVID-19?

Татьяна Ильюшина поясняет, что, если у вашего сына или дочки появились симптомы ОРВИ, нужно вызывать участкового врача. В случае, если ребенок контактировал с зараженным коронавирусом, то приедет специализированная бригада. Врач осмотрит маленького пациента и примет решение: назначить лечение на дому (тогда о состоянии ребенка медики будут узнавать каждый день по телефону) или же госпитализировать.

3. Есть ли риск заразиться в школе или детсаду?

- Из нашей практики можно сказать, что в 96% случаев дети все-таки подхватывают вирус дома, от родных, - отмечает Татьяна Ильюшина.

Однако, по словам медиков, заболеваемость ребятишек коронавирусом в детских садах выросла в 2 раза, а в школах - в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Если кто-то в классе заболел, то всех контактных на 14 дней отправляют на дистанционную учебу.

- На карантин закрыто 15 классов в школах и 9 групп в детсадах, относящихся к нашей поликлинике, - добавила заведующая отделением организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных организациях Иркутской городской детской поликлиники №1 Галина Петрова.

4. Какие последствия бывают после ковида у малышей?

Медики предупреждают, что даже после выздоровления ребятам нужно оставаться под присмотром врачей, а в тяжелых случаях может понадобиться реабилитация.

Так, руководитель Первого российского центра исследований болезни Кавасаки, профессор-кардиолог из Иркутска Людмила Брегель рассказывала о том, как у детей спустя недели после коронавируса развивается синдром Кавасаки. Что это? Поражение сосудов. Внешне проявляется, как лихорадка, сыпь на коже, слезы из глаз, покраснение губ. Начинается одышка, проблемы с давлением и пищеварением, учащенно бьется сердце. Из-за слишком сильного иммунного ответа всего за несколько дней у маленького пациента может развиться шок с поражением сосудов и сердца.

И хоть это довольно редкое осложнение, важно вовремя его заметить и вызвать врача.

5. Предусмотрена ли вакцинация для детей?

Для подростков 12-17 лет уже одобрена вакцина против коронавируса "Спутник-М". По словам медиков, препарат начнет поступать в регионы не раньше января следующего года. Иммунизация будет добровольной, по письменному согласию родителей.

- Напоминаем, что продолжается и вакцинация против гриппа: сделать прививку можно, например, в медкабинетах школ и детских садов, - пояснила Галина Петрова.

ВАЖНО

Четвертая волна пошла на спад?

Эксперты говорят, что заболеваемость коронавирусом в Приангарье постепенно пошла на спад. Так, по словам Татьяны Ильюшиной, по сравнению с прошлой неделей взрослые стали заражаться на 6% реже.Однако среди детей заболеваемость все еще высокая - Иркутская городская детская поликлиника №1 фиксирует от 9 до 17 новых случаев в день.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ограничения начинают снимать

Одно из первых таких решений за четвертую волну пандемии - в Иркутской области снова разрешены цирковые гастроли. Изменения об этом внесены в указ губернатора региона Игоря Кобзева.