Соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях состоялись в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очередные соревнования прошли на дрифтплощадке в районе Академического моста в Иркутске. Только участвовали в них не спортивные седаны, а пожарные автомобили УРАЛ, под управлением водителей и штурманов из пожарно-спасательных частей Иркутска, Усть-Орды, и Шелехова. Участникам нужно было за короткое время и без ошибок выполнить несколько маневров. Например, преодолеть препятствия на скорость и выполнить определенные фигуры.

- Условия для водителей создали максимально приближенные к реальным: гололед и другие препятствия, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ведь водителям во время боевого дежурства нужно не только быстро и безопасно доставить боевой расчет на место, но и организовать бесперебойную работу пожарного автомобиля.

Такие соревнования, по мнению организаторов, помогут еще больше усовершенствовать навыки вождения и профессиональное мастерство водителей пожарных автомобилей. Кстати, победителями стали сотрудники пожарно-спасательной части №6 3 отряда.

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