602 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки 27 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число подтвержденных случаев инфицирования с момента начала пандемии в Иркутской области достигло 137 531, и только за минувшие сутки на 27 ноября 2021 года медицинские работники поставили еще 602 новых диагноза. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

- Госпитализировано 5 100 пациентов, - уточняют данные в оперативном штабе региона. - Сейчас в ковидных отделениях находится на 137 больных меньше, чем накануне.

Справилось с заболеванием 427 иркутян, а всего за полтора года пандемии выздоровело 112 804 жителя региона. К сожалению, инфекция коварна, а сопротивляемость ей зависит от состояния организма и сделанных прививок. За прошедшие сутки умерли 29 заразившихся, еще пятеро скончались от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв инфекции достигло 6272, 537 погибли от других болезней.