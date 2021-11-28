Ледокол «Ангара» откроется 30 ноября после капремонта в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Открытие ледокола «Ангара» после капитального ремонта состоится 30 ноября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ремонт старейшего в мире сохранившегося ледокола занял почти полгода. На шлюпочной палубе смонтировали деревянный настил, восстановили ограждения, в машинном отделении произвели замену инженерных конструкций. Также у «Ангары» воссоздали в историческом облике капитанскую рубку и каюту капитана, стены обшили филенчатыми панелями. В планах – воссоздать интерьер.

Экскурсии по ледоколу будут еще более интересными и познавательными. Стоит отметить, что «Ангара» была построена в 1899 году в Англии и по праву считается брендом нашего города, достопримечательностью мирового масштаба. Кстати, ледокол этот старше другого представителя английской судостроительной промышленности – пассажирского лайнера «Титаник», который отправился в свой первый и последний рейс в 1912 году.

Ледокол «Ангара» является филиалом Иркутского областного краеведческого музея, как и раньше там будут размещаться различные экспозиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08