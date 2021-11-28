Житель Забайкалья попался с поддельным водительским удостоверением в Иркутской области

Житель Забайкалья попался с поддельными водительскими правами в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Заларинском районе Иркутской области при проверке документов у одного из водителей обнаружили, что водительское удостоверение – поддельное. Автомобилист – 55-летний житель Забайкальского края рассказал, что купил права несколько месяцев назад в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Машину «Ниссан» сотрудники ГИБДД остановили недалеко от села Владимир на трассе «Сибирь».

- При проверке удостоверения стало ясно, что серия и номер документа принадлежат другому лицу, - рассказывают в полиции. – Водительское удостоверение изъято, направлено на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа».

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