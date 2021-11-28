Саночник из Братска Александр Горбацевич стал 8-м на этапе Кубка мира в Сочи. Фото: федерация санного спорта России

В Сочи 28 ноября прошел очередной этап Кубка мира по санному спорту. И в нем неплохо для себя выступил саночник из Братска Александр Горбацевич. 27-летний сибиряк по итогам всех заездов занял итоговое 8-е место. А вот его более титулованный напарник по сборной и земляк 30-летний Семен Павличенко, который в прошлом сезоне попал в тройку сильнейших саночников мира, в Сочи финишировал лишь 19-м.

Как сообщает федерация санного спорта России, победу на этапе Кубка мира в Сочи одержал немец Йоханнес Людвиг, серебро у еще одного представителя Германии Феликса Лоха. Бронзу завоевал российский саночник Роман Репилов.

Добавим, что Александр Горбацевич и Семен Павличенко являются кандидатами на участие в Олимпиаде 2022 в Пекине.

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