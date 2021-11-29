В Зиме начался суд над женщинами, которые из ревности истязали 17-летнюю школьницу. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Зиме 24 ноября начался суд над двумя жительницами Саянска, которые из ревности истязали 17-летнюю школьницу. Напомним, видео с жестокими издевательствами над девушкой из Иркутской области попали в сеть в августе этого года. На них было видно, как одна из женщин обрезала молодой сопернице волосы, облила лицо зеленкой и раздела догола посреди улицы, заставив извиняться на коленях. Ее подруга снимала происходящее на телефон и подбадривала женщину.

Позже выяснилось, что причиной жестокости стала ревность - сибирячки заподозрили своих мужчин в общении со школьницей и решили отомстить.

- Одной из женщин предъявлено обвинение по таким статьям как «Истязание», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Клевета» и «Самоуправство», - сообщили в пресс-службе Зиминского городского суда. – Второй по статье «Истязание».

Добавим, что одной из женщин изменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста, ей запретили совершать определенные действия.

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