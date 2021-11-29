Для нового аэропорта Иркутска рассматривается участок около села Позднякова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перенос аэропорта Иркутска – стратегическая задача. Об этом на пресс-конференции 29 ноября рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона поделился, что для строительства рассматривается участок около села Позднякова. Сейчас этот вопрос проходит согласование во всех необходимых инстанциях.

- Уже получено предварительное согласование участка в Министерстве обороны Российской Федерации, - рассказал пресс-служба регионального правительства Игорь Кобзев. - Мы рассчитываем получить все необходимые согласования до конца года.

В следующем году начнут искать инвестора, который подготовить актуальную проектную документацию нового комплекса. Напомним, она была разработана еще в 2010 году, тогда площадка в Иркутском районе необходимые согласования так и не прошла. Вопросы с проектом и его одобрением в Главгосэкспертизе рассчитывают закончить до 2025 года. Начать строительство планируют в 2025-2028 годах. Вероятно, это будет зависеть также от наличия средств на возведение.

- Проект строительства нового аэропорта будет передан в Федеральное агентство воздушного транспорта, - уточняют в региональном правительстве. - Его планируется включить в государственную программу России по транспортному развитию страны. Строительство аэродрома планируется провести за счет федеральных средств, аэровокзального комплекса – за счет средств инвестора, транспортных путей, коммуникаций – за счет средств областного бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08