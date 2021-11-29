Больше 24 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье отмечается рост заболеваемости ОРВИ. На минувшей неделе заболело на три тысячи человек больше, чем неделей ранее. Всего за семь дней за помощью к медикам обратились 24 346 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- 54% заболевших составляют дети до 14 лет, но положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения, - говорят специалисты.

Также стоит отметить, что в регионе продолжается циркуляция вирусов гриппозной этиологии. Диагноз грипп лабораторно подтвердился за неделю у 5 взрослых и 13 детей. Рост отмечается и здесь. На позапрошлой неделе грипп был диагностирован и одного взрослого и шести несовершеннолетних.

- От гриппа в регионе привито пока 28% населения, – говорят в Управлениия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону. – Поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства или в прививочном пункте в Сибэкспоцентре.

Подлежат иммунизации против гриппа, согласно национальному календарю прививок:

Кому следует прививаться от гриппа. Фото: Роспотребнадзор Иркутской области

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