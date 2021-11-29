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Происшествия29 ноября 2021 13:57

Житель Ангарска попался на преступлении спустя 16 часов после освобождения из-за решетки

26-летний сибиряк недолго погулял на свободе
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Житель Ангарска попался на преступлении спустя 16 часов после освобождения из-за решетки

Житель Ангарска попался на преступлении спустя 16 часов после освобождения из-за решетки

Фото: Ольга Крыльцова

26-летний ангарчанин попался на преступлении всего спустя 16 часов после освобождения из-за решетки. Он был судим за 11 краж, и, оказавшись на свободе, снова начал промышлять тем же - ограбил первого встречного.

- Местный житель встретил в магазине этого мужчину, который показался ему знакомым, и пригласил его к себе домой. Когда он хотел вызвать гостю такси, тот выхватил у него телефон и убежал. Не сумев догнать злоумышленника, пострадавший обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Теперь на него завели уголовное дело по статье "Грабеж" и снова взяли под стражу.

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