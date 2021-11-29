Воспитатели, избившие детей в школе-интернате в Иркутской области, предстанут перед судом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование дело об избиении воспитанников школы-интерната в рабочем поселке Квиток в Тайшетском районе. Скандал разгорелся там в августе этого года. Тогда сразу несколько детей заявили в полицию о том, что сотрудники интерната их избили. Причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из школы-интерната.

- Четверо сотрудников интерната – заместитель директора, два воспитателя и медицинская сестра причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе с применением различных предметов, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Против сотрудников были возбуждены уголовные дела по таким статьям как "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Следователи опросили всех воспитанников школы-интерната и персонал. также были проведены экспертизы. Уголовное дело направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.