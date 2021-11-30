Девять новых светофоров установили в Иркутске в 2021 году, большинство из них - у пешеходных переходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять новых светофоров появилось в Иркутске в 2021 году. Большинство из них установили вблизи пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Объекты оборудовали на улице Розы Люксембург при пересечении с 12-м Советским переулком, на Ново-Ленинской объездной дороге в районе пересечения с переулком Академика Окладникова, - рассказали в администрации города Иркутска. – Также светофоры установлены на улице Седова в районе Музыкального театра, на улице Олега Кошевого, 2/3 и 65а/1, на перекрестке улиц Гоголя и Чернышевского.

Кроме того, три семафора оборудовали на улице Франк-Каменецкого. Стоит отметить, что все регулировщики - отечественного производства. К ним благоустроили подходы, вблизи установлены ограждения, соответствующие дорожные знаки.

Кстати, в областном центре сейчас в общей сложности 175 светофоров. Еще автономные семафоры – желтые мигающие - есть у 116 нерегулируемых пешеходных переходов в городе.

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