205 жителей Иркутска заразились коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область сейчас находится на плато высоких показателей по заболеваемости коронавирусом, каждый день COVID-19 выявляют у плюс/минус 600 жителей региона. Сегодня, 30 ноября, оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией сообщил о том, что за 24 часа диагноз лабораторно подтвердился еще у 601 сибиряка. Из этого числа в Иркутске проживают 205 из них.

- В больницах на сегодняшний день лечат 5093 человека, количество пациентов за сутки в ковидных госпиталях уменьшилось на 169, - говорят специалисты.

Общее число случаев инфицирования в Приангарье с начала пандемии достигло 139 327, выздоровели уже 113 641 из них, за сутки болезнь побороли 428 человек.

Увы, справиться с инфекцией смогли не все. COVID-19 унес жизни 6 353 наших земляков, 26 умерли за минувшие 24 часа. Еще 541 зараженных коронавирусом был болен также и другими тяжелыми болезнями, которые и привели к кончине.

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