Жителя Китая будут судить за дачу взятки полицейскому в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расследование уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере» завершено в Иркутске. Подозревается в преступлении 24-летний житель Китая. Следователи говорят, что он пытался подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Полицейский нашел во время рейда крупный склад с контрафактной продукцией, - говорят с СК Приангарья. – На электроинструментах сомнительного производства стояли серийные номера и бирки известных производителей. Чтобы прекратить проверку, арендатор склада попытался передать проверяющему 200 тысяч рублей.

Полицейский от денег отказался и рассказал обо всем руководству. Подозреваемый – житель Китая, был задержан и решением суда заключен под стражу на время расследования. На данный момент расследование завершилось, уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Иностранцу грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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