Два большегруза столкнулись на трассе Сибирь в Иркутской области. Фото: gibdd.38

Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, которое произошло на трассе Сибирь в Заларинском районе. Там столкнулись два большегруза – фура «Скания» и грузовик «Хово». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло около 12 часов, какое-то время движение на трассе было парализовано.

- Предварительно известно, что 58-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом, двигаясь вблизи поселка Залари в направлении Красноярска, допустил столкновение с большегрузом «Хово», - говорят в полиции.

Грузовиком «Хово» управлял 40-летний мужчина. Оба водителя от госпитализации отказались.

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