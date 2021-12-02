605 человек заболели коронавирусом за сутки на 2 декабря в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Иркутской области на 2 декабря выросло на 605 и составило с момента начала пандемии 140 536 случая. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и предупреждению распространения инфекции в Иркутской области.

- Госпитализировано 4 967 заразившихся, - сообщает оперштаб. - Число тех, кому оказывают помощь в стационарах, за день сократилось на 46 пациентов.

За сутки выздоровело еще 263 человека, а общее число тех, кто справился с болезнью, составило 114 178.

К сожалению, не каждому удается победить болезнь. За сутки умерло еще 27 человек, а общее число тех, кто погиб от ковида, составило 6 408 человек.