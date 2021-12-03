Более 160 литров контрафактного алкоголя изъяли за год в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Перед новогодними праздниками жителям Приангарья стоит быть внимательнее при покупке алкоголя. Покупая спиртное в несанкционированных местах, можно наткнуться на суррогат. Вот и полицейские дают неутешительную статистику. Только за 2021 год в регионе изъяли более 160 тысяч литров контрафакта. Кроме того, в Приангарье накрыли 2 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя, один в Усолье-Сибирском, второй в Братске.

- За изготовление или использование поддельных акцизных марок возбуждено почти 30 уголовных дел, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Перекрыто более 80 фактов ввоза либо транзита нелицензированного алкоголя. Один из организаторов незаконной поставки попытался «выкупить» свой товар и был задержан за дачу взятки в особо крупном размере.

И еще несколько правил, которые стоит помнить при покупке спиртного. Помните, что оригинальный алкоголь не будет стоить дешево. Стоит присмотреться к внешнему виду бутылки. Колпачок не должен прокручиваться, а содержимое - вытекать. Стекло не должно иметь сколов и неровностей. На этикетке производитель всегда указывает свой юридический адрес, адрес завода, состав напитка и ГОСТ.