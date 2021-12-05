Слабый снег обещают 5 декабря в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что календарная зима уже наступила, в Иркутске по-прежнему весенняя погода. Вот и в воскресенье, 5 декабря синоптики обещают в столице Приангарья более чем комфортные -3, -5 градусов. Правда, временами возможен слабый снег. Ветер подует северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 5 декабря переменная облачность, пойдет небольшой снег, в северо-восточных районах местами умеренный снег, в южных районах местами небольшой снег. Ветер подует северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северных районах местами порывы до 15-20 м/с, метели. Днем -3,-8 градусов, при облачной погоде -13,-18, в Катангском районе местами -27,-32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима пока отменяется. Синоптики рассказали, как долго простоит плюсовая погода в Иркутске (Подробности)