Треть игроков ангарского ХК "Ермак" выбыли из строя из-за болезни. Фото: Татьяна ГЛЮК

Ангарский ХК "Ермак" потерпел очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. На своем льду "оранжевые" уступили красноярскому "Соколу" со счетом 1:3. Как пояснили в ангарском клубе, рассчитывать на победу в этой игре было трудно, так как сразу треть игроков заболели.

- Респираторные и сезонные напасти подкосили наш клуб, - рассказывают в пресс-службе "Ермака". - На игру против "Сокола" на лед вышли всего 14 игроков, из которых пятеро 2003 года рождения. В составе играли семеро защитников, вынужденных, стечением обстоятельств быть еще и нападающими. так что тактика была простая: отбиваться от атак, и пытаться, поймав момент, идти в контратаку.

Следующий матч в ВХЛ "Ермак" сыграет 10 декабря в Туле против местного клуба АКМ.

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