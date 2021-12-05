Еще 597 человек заболели коронавирусом в Иркутской области

Еще 597 человек заболели коронавирусом Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 597 человек. 213 из них живут в Иркутске. С весны 2020 года, когда в Приангарье началась пандемия, у нас уже 142 335 заболевших. Госпитализировано на данный момент 4 807 пациентов. Прирост за сутки составил 30 больных. Такие данные 5 декабря привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и смертность от COVID-19. За сутки скончались еще 27 зараженных. С начала пандемии умерли 6 492 человека. Еще 550 ушли из жизни от болезней, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки 2 человека.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили 224 сибиряка. Всего в Приангарье 115 048 выздоровевших.

Медики по-прежнему просят жителей Иркутской области носить защитные маски в общественных местах.

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