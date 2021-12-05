За сутки 29 человек с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жертв коронавируса в Иркутской области становится все больше с каждым днем. За последние сутки умерли 27 зараженных. Еще 550 скончались от болезней, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки 2 человека. Таким образом, в нашем регионе умерли еще 29 человек с ковидом.

Что касается зараженных, то опасную инфекцию подхватили еще 597 жителей Приангарья. С начала пандемии у нас уже 142 335 заболевших. Госпитализировано на данный момент 4 807 пациентов. Прирост за сутки 30 человек.

А теперь более приятные вести. Увеличивается не только число заболевших и умерших, но и выздоровевших. Ковид победили еще 224 сибиряка. Всего в Приангарье поправились 115 048 сибиряков.

Чтобы не заразиться врачи просят жителей Иркутской области носить маски в общественных местах.

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