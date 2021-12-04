Прощались с жизнью. Что происходило на борту рейса «Магадан-Новосибирск», едва не рухнувшего из-за обледенения

Самолет "Магадан-Новосибирск" совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска из-за технических неисправностей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Еще на взлете самолет начало водить из стороны в сторону и сильно трясти. Чтобы избавиться от волнения, я вспомнила технику дыхания для рожениц, которой меня обучали в медколледже. Паники в салоне не было, но все понимали, что-то идет не так… - поделилась с корреспондентом «КП» - Иркутск» Екатерина Маринкина, одна пассажирок рейса 5220 «Магадан-Новосибирск» , который 2 декабря совершил аварийную посадку в Иркутске. У лайнера в воздухе отключился автопилот из-за обледенения двигателей. Экипаж принял решения приземляться, ближе всего оказался аэропорт Иркутска. Борт успешно сел, все 199 пассажиров и 7 членов экипажа целы, не получили и царапины. А через сутки об этой, как оказалось, не такой уж и рядовой посадке, заговорили снова.

- Летчики – герои! – посыпались сообщения на форумах.

Что же произошло на борту рейса 5220 «Магадан - Новосибирск»? Подробности узнала «КП» - Иркутск».

Такой погодой провожал Магадан пассажиров аэробуса А321. Фото: личный архив Екатерины Маринкиной

Итак, 32-летняя Екатерина Маринкина вместе с еще двумя волонтерами 2 декабря отправилась на международный форум добровольцев в Москве. В регионе, кроме авиасообщения, другой альтернативы для путешествий нет, летать приходится часто - как минимум 1-2 раза в год. Поэтому, что такое турбулентность и воздушные ямы женщина знает. Привыкла, особо не реагирует и не боится. Однако в тот день раз от мыслей о самом худшем никак не могла избавиться… Самолет болтало не как при турбулентности, совсем иначе…

- Сначала мы подумали, что борт трясет из-за погодных условий, - добавляет в разговоре с «КП» - Иркутск» 43-летний Андрей Никитин. – Однако о том, что ситуация нестандартная поняли по поведению стюардесс. По громкой связи они, как обычно, объявляли информацию, а потом резко осеклись, затихли… И без того напряженную тишину сопровождали резкие «провалы» самолета и взлеты. Было жутко страшно. Все пассажиры оцепенели и вжались в кресла, но никто не позволил себе истерики. Думаю, это связано с тем, что в салоне было много мужчин, да и сами магаданцы люди суровые.

Сильная тряска продолжалась еще около полутора часов. Все это время люди не понимали, что происходит с лайнером. Пассажирам оставалось лишь молиться, чтобы все обошлось.

- Стюардам тоже не всегда удавалось сдержать эмоции, - признался Андрей Никитин. –Было видно, что в такой ситуации они находятся впервые. Воду нам предложили только спустя пять часов полета.

В аэропорту Иркутска лайнер встречали экстренные службы. Фото: личный архив Екатерины Маринкиной

Из-за высоких рисков экипаж аэробуса А321 принял решение посадить самолет не в Магадане, а в воздушной гавани Иркутска. Службы аэропорта были готовы принять борт и в 13:16 посадка прошла успешно. В салоне раздался шум аплодисментов в благодарность пилотам. После представители перевозчика разместили пассажиров в отеле. В Новосибирск люди улетели уже другим бортом, на другой день. В авиакомпании, которой принадлежит аэробус, пояснили: во время набора высоты у А321 отказала электроника, и отключился автопилот из-за обледенения двигателей. По этой причине пилоты не смогли посадить самолет в аэропорту взлета.

Сойдя с самолета в Иркутске пассажиры выдохнули... и сделали памятное селфи. Фото: личный архив Екатерины Маринкиной

- Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым, - сообщили СМИ в пресс-службе авиакомпании. - Все пилоты S7 отрабатывают навыки ручного пилотирования в тренировочных полетах и сессиях на тренажере. Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку на ближайшем запасном аэродроме, поскольку из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска.

По одной из версий, самолет перед вылетом могли обработать автомобильной "незамерзайкой"

Что стало причиной ЧП, сейчас точно неизвестно. Есть только версии, которые сейчас активно обсуждают в Сети. Одна из них - неправильная обработка борта. К примеру, если нанесли не спецсредство с содержанием гликоля, а раствор, схожий по составу с автомобильной «незамерзайкой». Вторая - обледенение могло произойти еще на земле. В день вылета в Магадане стояла снежная и холодная погода. Так или иначе, в причинах ЧП будут разбираться Следственный комитет и прокуратура.

— В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома, - рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Успешное спасение 7 членов экипажа и 199 пассажиров, трое из которых дети, уже назвали чудом.

- Хочется поблагодарить пилотов за то, что все обошлось, - говорит пассажир рейса 5220 «Магадан - Новосибирск» Андрей Никитин. – Мы, получается, находились на волоске от смерти…

Мэр Магадана Юрий Гришан также обратился к летчикам со словами восхищения.

- Весь экипаж самолета в тяжелейших условиях сработал достойно и слаженно, - говорится в сообщении главы города. - Такими людьми нужно гордиться и ставить их в пример подрастающему поколению.

Гришан в ответ на просьбы магаданцев пообещал организовать встречу с пилотами и представить их горожанам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Герои России, не меньше

- Судя по всему, что произошло с аэробусом А321, к разбалансировке динамических свойств самолета: раскачке борта, резким «падениям» и взлетам, мог привести отказ автоматических устройств, - поделился мнением с «КП» -Иркутск» генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александр Барсуков. - То есть природа причины случившегося может быть намного глубже, чем лишь обледенение самолета. Да, корка льда на обшивке может привести к утяжелению лайнера, заклиниванию рулей и ухудшению динамики, однако я считаю, что к последствиям, которые произошли с А321, в том числе к крену самолета до 47 градусов, могла привести неисправность пилотажно-навигационного оборудования.

Можно ли назвать успешную аварийную посадку рейса «Магадан-Новосибирск» чудом? Два года назад под Москвой другой экипаж чудом избежал крушения аэробуса, посадив его в кукурузном поле. Тогда это долго обсуждали в СМИ, а пилоту присвоили звание «Героя России». Я считаю, что по сравнению с тем случаем, поведение командира аэробуса А321 – это подвиг в квадрате. Потому что успешно выравнять и посадить самолет в таких условиях – это высочайшее мастерство. Во время полета, когда пилотов самих буквально отрывало от кресла из-за смены высоты, они смогли взять ситуацию в свои руки и понять, на сколько градусов нужно повернуть штурвал, чтобы не вызвать бросок в другой крен. Я думаю, они долго будут рассказывать эту историю и станут живым примером для других пилотов. Уверен, что они заслужили почетного звания героев.

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