"Мы не можем стабилизировать самолет". В Сети появилась аудиозапись переговоров экипажа обледеневшего аэробуса Магадан-Новосибирск

В Сети появилась аудиозапись переговоров экипажа аэробуса Магадан-Новосибирск, который совершил аварийную посадку в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сети появилось аудиозапись переговоров экипажа самолета аэробуса А321, который 2 декабря совершая перелет из Магадана в Новосибирск, аварийно приземлился в Иркутске. В полете у лайнера, на борту которого находилось 199 пассажиров, отказала электроника. Самолет попал в зону сильного обледенения и это привело к отключению автопилота.

Правда, официального подтверждения записи якобы разговора диспетчеров и экипажа аэробуса, следовавшего по маршруту Магадан-Новосибирск, пока нет. Судя по разговору, ситуация во время полета действительно была сложная. Экипаж докладывал, что не может стабилизировать самолет. Приводим расшифровку наиболее драматических минут полета.

Диспетчер из аэропорта Магадана: «Сообщите, после взлета неблагоприятные явления наблюдали?».

Пилот: «Обледенение до умеренного в слое до 100-го эшелона (до 1000 метров) и болтанка умеренная».

Диспетчер: «Принял, спасибо».

Пилот: «Набираем эшелон 150

Диспетчер: «Для информации: предыдущий борт докладывал обледенение до умеренного и болтанка - до умеренной до эшелона 100».

Диспетчер: «Подтвердите, пересекаете 2300 метров».

Диспетчер: «Набирайте эшелон 3200».

После этого ситуация начала выходить из-под контроля.

Пилот: «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй (сигнал аварийной ситуации на борту, просьба о помощи). Лечу в аэропорт».

Диспетчер: «Снижайтесь к третьему, 1100 метров, удаление 14 (километров). Какая-то дополнительная помощь нужна?».

Диспетчер: «Сибирь 5220, уточните опасный груз на борту есть?».

Пилот: «Сибирь 5220, мне некогда пока разговаривать, извините».

Диспетчер (2 мин. 40 сек. после взлета): «Сибирь 5220» 1700 метров можете выдерживать?».

Диспетчер: «Заход разрешаю, полоса 10».

Диспетчер (3 мин. 30 сек. после взлета): «Сибирь 5220, влево возьмите, гора перед вами…».

Пилот: «Сибирь 5220, набираю высоту».

В этот момент пилоты приняли решение уйти на второй круг.

Пилот (4 мин. после взлета): «Пересекаем 100-й эшелон».

Диспетчер: «Сибирь 5220, куда следуете?.. Можете удерживать текущий эшелон?».

Пилот (4 мин. 40 сек. после взлета): «Мы не можем самолет стабилизировать (на аудиозаписи слышны сигналы аварийной сигнализации о критическом крене и тангаже)».

Диспетчер: «Если можете набирайте эшелон 170-180 для стабилизации».

Пилот (5 мин. после взлета): «Пока ничего не можем… справиться с самолетом».

Диспетчер: «В этом секторе минимально безопасная высота 2150».

Пилот (5 мин. 40 сек. после взлета): «Идем на майкмайк 01 (ориентир для посадочного курса), эшелон 140».

Диспетчер: «Самолет стабилизировали? Под вашим контролем?».

Пилот: «Да, под нашим».

Диспетчер (6 мин. 20 сек. после взлета): «Сибирь 5220, снижайтесь до посадочного, удаление 25 километров»…

Пилот (9 мин. 50 сек.): «Сибирь 5220, не получается заход, сильнейшее обледенение. Пойдем на Якутск (запасной аэродром).

Дальше самолет взял курс на запасной аэродром и благополучно приземлился в аэропорту Иркутска.

О том, что происходило во время полета, корреспонденту "КП"-"Иркутск" рассказали сами пассажиры аэробуса. О том, почему, они считают летчиков, посадивших лайнер героями, читайте ЗДЕСЬ.

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