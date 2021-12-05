Дело не только в обледенении: Генерал разобрал причины отключения автопилота на самолете Магадан-Новосибирск

Эксперт назвал возможные причины отключения автопилота на обледеневшем аэробусе Магадан-Новосибирск Фото: Иван ВИСЛОВ

Множество версий аварийной посадки в аэропорту Иркутска аэробуса А321, совершавшего полет Магадан-Новосибирск, продолжают обсуждать с сетях. Второго декабря в полете у лайнера, на борту которого находилось 199 пассажиров, отказала электроника. По одной из этих версий, самолет подвергся обледенению и это привело к отключению автопилота. Летчикам пришлось садить лайнер в ручном режиме.

Что стало причиной ЧП, сейчас точно неизвестно. Почему вообще самолет подвергается обледенению? Происходит это на высоте 3-5 тысяч км., когда лайнер входит в воздушную среду высокой влажности, отличающуюся от той, что ближе к земле. За счет ее воздействия образуется иней и лед. Чтобы предупредить это, делают специальную обработку борта. Одна из версий - неправильная обработка борта. В сетях обсуждают, что на самолет могли нанести не спецсредство с содержанием гликоля, а раствор, схожий по составу с автомобильной «незамерзайкой». Еще одна версия - обледенение могло произойти еще на земле. В день вылета в Магадане стояла снежная и холодная погода.

Жидкость могли залить в открытый люк, где находится арматура автопилота

Мнением о том, что могло произойти с самолетом, с «КП» -Иркутск» поделился генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг., Александр Барсуков.

- Я сильно сомневаюсь, что поведение самолета связано только с его обледенением, — говорит Александр Барсуков. — Обледенение может привести к падению высоты и скорости. А к раскачкам по тангажу, по крену, по высоте приводит сбой в работе навигационной системы. Она как раз и предназначена для того, чтобы парировать эти тангажи, кренения. Возможно, в ней была неисправность. Скорее всего, у самолета отказала система пилотажно-навигационного комплекса. По какой причине? Не исключено, что во время обработки, жидкость залили в открытый люк, где находится арматура автопилота. Проще говоря, она попала в жизненно важные для управления отсеки самолета. На высоте это привело к образованию льда и выводу пилотажно-навигационного комплекса из строя. Или произошли серьезные сбои в его работе.

Летчиков нужно наградить

По словам Александра Барсукова, на поверхности самолета никакой электроники нет. Она вся внутри. И, возможно, жидкость попала в приемники воздушного давления. Каналы внутри этих датчиков замерзли и прекратилась подача сигналов в приборы, обслуживающий автопилот.

- Я прослушал переговоры пилота и диспетчера, - продолжает Александр Барсуков. - Так вот, для того, чтобы воздух поступал к устройствам автопилота, он должен пройти трубки приемников воздушного давления. Пассажиры могут их видеть. Они торчат словно антенки в носовой части самолета. У них есть электрообогрев. Я думаю, что обледенение как раз коснулось не поверхности самолета, а этих приемников воздушного давления. Из-за этого приборы омертвели. Автопилот начал чудить. Он пытался выдерживать режимы полета, но не получал обратной связи. Поэтому они и бултыхались некоторое время. А потом летчики перешли на ручное управление. Версий, что происходило дальше много. Здесь могло быть и короткое замыкание, и отказ датчиков автопилота...

Кстати, ранее Александр Барсуков выразил мнение, что пилоты борта, аварийно севшего в Иркутске, достойны звания героев.

- Два года назад под Москвой другой экипаж чудом избежал крушения аэробуса, посадив его в кукурузном поле, - говорит Александр Барсуков. - Тогда это долго обсуждали в СМИ, а пилоту присвоили звание Героя России. Я считаю, что по сравнению с тем случаем, поведение командира аэробуса А321 – это подвиг в квадрате. Потому что успешно выравнять и посадить самолет в таких условиях – это высочайшее мастерство. Уверен, что они заслужили почетного звания героев.

В любом случае, все причины ЧП, выяснят следователи. Как сообщили, в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, во время проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома. По предварительной информации, летчиков временно отстранили от полетов.

Тем временем, в сети появилась аудиозапись переговоров экипажа обледеневшего аэробуса Магадан-Новосибирск. Расшифровку самых драматических моментов читайте ЗДЕСЬ.

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