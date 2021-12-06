Инспекторы ДПС спасли иркутянина, замерзавшего в сломанном автомобиле на безлюдной трассе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД накануне выручили из беды иркутянина, замерзавшего в сломанном автомобиле на безлюдной трассе в Заларинском районе. У машины повредился радиатор и вытек весь антифриз. Авто не заводилось, а столбики уличных термометров в тот вечер в этой местности опустились ниже -20 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Житель Иркутска ехал в одно из сел в Заларинском районе, когда с ним произошло данное ДТП. После того, как сам он не смог решить проблему и попросить о помощи на трассе было некого, он позвонил в полицию.

- К месту приехал экипаж дорожно-патрульной службы в составе капитана полиции Александра Дмитриева и лейтенанта полиции Валерия Тапхасова, - говорят в региональном МВД. – Они решили отбуксировать неисправный автомобиль до ближайшего населенного пункта к месту ремонта.

Иркутянин поблагодарил полицейским и сообщил об их поступке в Главное управление МВД по региону.

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