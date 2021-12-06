Иркутск вспоминает авиакатастрофу Ан-124 «Руслан» в Иркутске 6 декабря 1997

Авиакатастрофа Ан-124 «Руслан» в Иркутске: 24 года со дня трагедии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 декабря Иркутск вспоминает жертв страшной авиакатастрофы 1997 года. Именно в этот день, ровно 24 года назад военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» рухнул на жилой дом в микрорайоне Иркутск-2. Трагедия развернулась за секунды. Огромный Ан-124 с двумя истребителями Су-27 на борту, который выполнял рейс Москва - Иркутск - Владивосток - Камрань, взлетел с аэродрома в Иркутске-2. Когда самолет оказался в воздухе, у него отказали сразу три двигателя, после чего он перешел на резкое снижение.

Позже выяснилось, что летчики пытались не задеть жилые высотки, но крыло самолета зацепило двухэтажное деревянное здание. От этого «Руслан» развернуло, и он упал прямо на дом по улице Гражданской, 45, а его огромный хвост остался на пятиэтажке по улице Мира. Погибли все, кто был на борту: 8 членов экипажа и 15 пассажиров, а также 49 человек на земле, из них 14 детей… Многих спасла случайность. В субботний день люди уехали из дома, кто в гости, кто по делам.

Причиной отказа двигателей «Руслана» стала чрезмерная перегрузка. На месте разрушенного дома по улице Гражданской, 45 позже построили церковь Рождества Христова. Каждый год 6 декабря ровно в 14.45 на весь микрорайон Иркутск-2 слышатся звуки колокола.

О подробностях авиакатастрофы и рассказы очевидцев и жителей домов, читайте ЗДЕСЬ.

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